Матчи испанской Ла Лиги не возобновятся раньше 28 мая

По словам Тебаса, самым оптимистичным сценарием является возобновление матчей 28 мая. Другими вариантами рестарта сезона он назвал 6 или 28 июня. При этом ни одна команда не сможет приступить к организованным тренировкам ранее 26 апреля.

-Совместно с УЕФА мы рассматриваем все возможные сценарии, чтобы вернуться к проведению матчей. Наиболее вероятными датами возобновления игр являются 28 мая, 6 июня или 28 июня. Мы не можем назвать конкретную дату. Её нам озвучат власти Испании. Но у нас по-прежнему есть время, чтобы начать тренировки и подготовиться, пишет news.sportbox.ru.

-Если говорить об экономической составляющей, включая призовые, которые мы получили бы за участие в еврокубках, то испанские клубы потеряют миллиард евро, если снова не начнут играть. Если мы возобновим чемпионат при пустых трибунах, потери составят 300 миллионов. Даже если мы начнем играть со зрителями, вся эта ситуация с коронавирусом уже привела к потерям 150 миллионов евро.

-Возобновление матчей в других лигах? Если они смогут сделать это раньше, чем мы, они должны это сделать. Всё гораздо сложнее, чем просто что-то решить. Все страны разные, везде разное количество турниров и команд, — сказал Тебас.

Напомним, все футбольные турниры в Испании были приостановлены в начале марта. Последним испанским клубом, выходившим на поле в этом сезоне, стал «Атлетико», 11 марта обыгравший «Ливерпуль» в Лиге чемпионов.

На момент остановки в чемпионате Испании было сыграно 27 туров, лидером с 58 очками является «Барселона».