Меган Рапино – лицо новой кампании испанского модного дома Loewe

Все это стало причиной того, что знаменитому американскому фотографу Стивену Майзелу было достаточно ее фотопортрета, чтобы сделать ее главной героиней новой рекламной кампании испанского модного дома Loewe.

Молодая американка, которой исполнилось 34 года, была неизвестна за пределами своей страны до 2015 года, когда стала чемпионкой мира по футболу в первый раз. В 2019 году сборная США повторила свой успех, а Меган стала обладательницей Золотого мяча. Также она успела стать культурной иконой и дебютировать в мире моды. Не успел начаться 2020 год, а она уже стала лицом рекламной кампании испанского бренда, пишет espanarusa.com.

«Я продолжу играть в футбол, но мир моды привлекает меня, это очень весело», - поделилась своими эмоциями футболистка в декабре прошлого года на открытии первого магазина Loewe в Нью-Йорке. Ее присутствие там, среди голливудских знаменитостей, таких как Мэгги Джилленхол, Хлоя Севиньи и Деби Мейзар, стало своего рода взлетно-посадочной полосой для ее дальнейшего сотрудничества с брендом. Спортсменка осознает, что из-за своего возраста она может не сыграть на чемпионате мира 2023 года. Однако она не боится конца своей спортивной карьеры, заявляя, что вдохновлена возможностями, которые открываются в совершенно новых сферах, где она может стать ближе к творчеству.

Меган знаменита также тем, что открыто заявила общественности о своей гомосексуальности. Она также ведет борьбу за права ЛГБТ и отказалась идти в Белый дом, чтобы отпраздновать триумф своей команды. Она недавно поддержала Элизабет Уоррен, сенатора-демократа, которая баллотируется в президенты США в 2020 году, отметив в своем аккаунте в Instagram, что Уоррен выбрала фиолетовый костюм для участия в дебатах кандидатов. Можно также заметить, что взъерошенные волосы спортсменки на рекламном плакате Loewe, который вскоре украсит улица европейских городов, тоже фиолетового цвета. На ней Меган имитирует выражение лица игрока с высунутым языком при выигрыше или проигрыше. Бретельки серебристого бюстгальтера испанского бренда не привлекают особого внимания, при этом играют свою роль на этом плакате.