Мексика требует от Испании извинений за конкисту

В своем письме испанскому монарху Обрадор напомнил, как конквистадоры силой обращали индейцев в христианскую веру и строили свои церкви «поверх» коренных.

Теперь президент Мексики требует от Мадрида хотя бы официально извиниться за те события, пишет noticia.ru.

Такое же письме с аналогичными требованиями Обрадор отправил и папе Римскому.