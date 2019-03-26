Мексика требует от Испании извинений за конкисту

Вторник, 26 Март 2019 Испания Испания

Мексика требует от Испании извинений за конкисту

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал извинений от короля Испании Фелипе за события 500-летней давности.

В своем письме испанскому монарху Обрадор напомнил, как конквистадоры силой обращали индейцев в христианскую веру и строили свои церкви «поверх» коренных.

Теперь президент Мексики требует от Мадрида хотя бы официально извиниться за те события, пишет noticia.ru.

Такое же письме с аналогичными требованиями Обрадор отправил и папе Римскому.

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