Мексика требует от Испании извинений за конкисту
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал извинений от короля Испании Фелипе за события 500-летней давности.
В своем письме испанскому монарху Обрадор напомнил, как конквистадоры силой обращали индейцев в христианскую веру и строили свои церкви «поверх» коренных.
Теперь президент Мексики требует от Мадрида хотя бы официально извиниться за те события, пишет noticia.ru.
Такое же письме с аналогичными требованиями Обрадор отправил и папе Римскому.