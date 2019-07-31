Мелодия испанского композитора имеет более 2 000 версий

Сегодня его поклонники все больше раскрывают миру личность композитора. Сеньор Примитиво Лангарика провел более четырех десятилетий, продавая лампы в магазине города Витория Страны Басков, однако после своей смерти он оставил не только много света, но и коллекцию музыки. Примитиво накопил на чердаке своего дома картотеки и ящики, наполненные кассетами и виниловыми пластинками с сотнями версий песни La paloma, которая является так называемой хабанерой (музыка к кубинскому танцу), созданной его земляком композитором Себастьяном Ирьядером. Песня, звучащая по всему миру вот уже 150 лет, проводила верного поклонника композитора в последний путь. Ее сыграл местный хор на похоронах сеньора Примитиво Лангарика, пишет espanarusa.com.

У песни La paloma нет одной родины, многие страны мира считают ее своей. В песне существует куплет-хамелеон, который звучит по-разному в каждой стране, неся особое значение для ее жителей. В Занзибаре ее слушают на свадьбах, а в Мексике она считается песнью протеста. На Гавайях, куда она прибыла вместе с мексиканскими ковбоями, нанятыми королем Камеамеа III для разведения коров, песня считается традиционным музыкальным ритмом острова. В России мелодия La paloma является одной из любимых студентами консерваторий, которые постигают игру на домре. Ее исполняли также такие талантливые и знаменитые звезды большой сцены, как Пласидо Доминго, Нана Мускури, Хулио Иглесиас и Элвис Пресли. Она является частью саундтреков и альбомов самых разных жанров, таких как танго, джаз, фламенко.

Еще один поклонник творения испанского композитора ди-джей из Мюнхена Калле Лаар насчитал более 2000 версий этой мелодии и способен угадать каждую из них. Документальный фильм La Paloma. Sehnsucht. Weltweit немецкого режиссера Сигрид Фалтина напоминает нам, что музыкант Коко Шуман был вынужден сыграть эту мелодию в Освенциме, когда другие заключенные шли навстречу своей смерти в газовые камеры нацистского концентрационного лагеря.

«Есть даже версия на языке фарси. В Европе песня была главной героиней как в сарсуэлах (испанские музыкально-драматические выступления, сочетающие музыку, диалоги и танцы), так и во время мировых войн. И это одна из самых путешествующих по миру мелодий в истории человечества, потому что во многих странах люди приветствовали ее так, как будто она принадлежала их любимой родине», – рассказывает Альваро Лангарика, один из сыновей Примитиво Лангарика и президент ассоциации, посвященной творчеству композитора Asociación Palomista Iradier de Álava..

Писатель Пио Бароха описал композитора как беззаботного и непостоянного денди, который «не стремился быть ни моралистом, ни академиком». Когда Себастьян Ирадьер, родившийся в городе Лансьего Страны Басков, поселился в Мадриде, он сразу наладил связи с буржуазией и давал уроки пения императрице Евгении де Монтихо и другим членам аристократии. Он часто бывал в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и других городах, привыкших принимать в свои теплые объятия творческих личностей. По словам Бланки Седано, графолога и лектора, которая проанализировала несколько подписей композитора, он очень стремился к признанию, как себя, так и своих музыкальных творений. Однако его знаменитое во всем мире произведение затмило его личность до такой степени, что, когда он скончался, его похоронили на кладбище Святой Елизаветы в городе Витория как простого органиста.

Сегодня поклонники его творчества (паломисты), среди которых можно увидеть музыкантов, художников, коллекционеров, историков и других творческих личностей, выполняют свой долг перед любимым и уважаемым композитором, рассказывая о нем каждый раз, когда они выступают на радио, мероприятиях проекта TEDx и пресс-конференциях. Публицист Марибель Ларраньяга, которая вместе со своей сестрой Майте готовит документальный фильм, чтобы попытаться познакомить людей с его биографией, определяет композитора как «поп-музыканта из другой эпохи» за его дар легко общаться с людьми и создавать музыку, близкую каждому. А аккордеонист Питер Флешнер уверяет, что композитор сумел отразить в одной песне «все, что происходит в жизни».