Меньше трети испанцев перешли на удалённую работу

Среда, 27 Май 2020 Испания Испания

Меньше трети испанцев перешли на удалённую работу

Испания находится среди стран Евросоюза, где меньше всего работников перешли на удалённый формат работы.

В среднем по Европе этот показатель составляет 37%, сообщает Европейский фонд по улучшению условий жизни и труда (Eurofound). В Испании он равен 30%. Это выше, чем в Болгарии, Венгрии, Хорватии, Греции и Румынии, но меньше, чем в большинстве стран ЕС, пишет noticia.ru.

Так, в Финляндии, Люксембурге, Нидерландах и Бельгии во время пандемии коронавируса на «удалёнку» перешли 50% работников. По данным Eurofound, в основном это люди, которые раньше уже имели опыт удалённой работы.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)