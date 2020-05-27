Меньше трети испанцев перешли на удалённую работу

В среднем по Европе этот показатель составляет 37%, сообщает Европейский фонд по улучшению условий жизни и труда (Eurofound). В Испании он равен 30%. Это выше, чем в Болгарии, Венгрии, Хорватии, Греции и Румынии, но меньше, чем в большинстве стран ЕС, пишет noticia.ru.

Так, в Финляндии, Люксембурге, Нидерландах и Бельгии во время пандемии коронавируса на «удалёнку» перешли 50% работников. По данным Eurofound, в основном это люди, которые раньше уже имели опыт удалённой работы.