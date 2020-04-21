Мэр испанского городка запретила горожанам грустить и скучать

Вторник, 21 Апрель 2020 Испания Испания

Мэр испанского городка запретила горожанам грустить и скучать

Мэр испанского городка Ла-Пола-де-Гордон Ноэми Гонсалес издала указ, в котором объявила карантин «волшебным временем» и запретила горожанам сердиться, унывать и скучать.

В тексте указа, который опубликован на официальной страничке мэрии в Facebook, говорится, что на протяжении тех дней, которые людям осталось провести в режиме изоляции, «строжайше запрещается сердиться». Все споры следует решать доброжелательно, «с улыбкой, объятиями и поцелуями». Запрещено «унывать, грустить, впадать в отчаяние и скуку», пишет noticia.ru.

Гонсалес призвала горожан брать пример с детей, «которые так хорошо себя ведут и делятся радостью со своими близкими».

Мэр уверена, что карантин пойдёт на пользу, поможет забыть все старые обиды и «откроет путь в новый мир». Она призвала горожан хорошенько запомнить эти дни.

И когда пандемия отступит и люди вновь смогут «гулять, обниматься, пить кофе с друзьями, наслаждаться весной в горах с детьми», им нужно постоянно вспоминать, что всё это может закончиться в одну секунду.

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