Мэр испанского городка запретила горожанам грустить и скучать

В тексте указа, который опубликован на официальной страничке мэрии в Facebook, говорится, что на протяжении тех дней, которые людям осталось провести в режиме изоляции, «строжайше запрещается сердиться». Все споры следует решать доброжелательно, «с улыбкой, объятиями и поцелуями». Запрещено «унывать, грустить, впадать в отчаяние и скуку», пишет noticia.ru.

Гонсалес призвала горожан брать пример с детей, «которые так хорошо себя ведут и делятся радостью со своими близкими».

Мэр уверена, что карантин пойдёт на пользу, поможет забыть все старые обиды и «откроет путь в новый мир». Она призвала горожан хорошенько запомнить эти дни.

И когда пандемия отступит и люди вновь смогут «гулять, обниматься, пить кофе с друзьями, наслаждаться весной в горах с детьми», им нужно постоянно вспоминать, что всё это может закончиться в одну секунду.