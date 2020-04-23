Мэра испанского города задержали пьяным за рулем во время карантина
Мэр города Бадалона (Испания, провинция Каталония) Алекс Пастор покинул пост после задержания за пьяную езду во время карантина.
По словам вице-мэра Рубена Гихарро, градоначальник, который провел ночь в полицейском участке, передал письмо об отставке через своего адвоката.
По информации газеты El Pais, Пастора задержали вечером 21 апреля в центре Барселоны. Он был за рулем и отказался от прохождения освидетельствования, несмотря на явные признаки опьянения. Как рассказал источник в полиции, мэр был возбужден, кричал, пытался драться и укусил одного из силовиков, пишет iz.ru.
В письме, которое вице-мэр зачитал на пресс-конференции, Пастор пишет, что из-за утомления от работы у него начались проблемы со здоровьем и эмоциональным состоянием, которые привели к поступку, «о котором он сожалеет и в котором раскаивается».
По данным статистического бюро Worldometer, Испания находится на втором месте в мире после США по числу зараженных коронавирусом, там более 204 тыс. инфицированных. Режим карантина в стране введен в конце марта. В настоящее время ограничения планируется продлить до 9 мая.