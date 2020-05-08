Mercadona меняет график и начинает продажу масок по 6 евро за 10 штук

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном в четверг.

Кроме того, Mercadona с 14 мая начинает реализацию гигиенических одноразовых масок под брендом Deliplus. Они будут продаваться за 6 евро в пачках по 10 штук.

В компании подчеркнули, что сеть «будет и дальше адаптироваться к меняющимся условиям». В сообщении говорится, что в супермаркетах, логистических центрах, складах ежедневно проводится дезинфекция. В каждом магазине установлены блоки с гелем для рук и салфетками, чтобы покупатели могли ими пользоваться, пишет noticia.ru.

Кроме того, обязательным остаётся использование одноразовых перчаток. По-прежнему рекомендуется расплачиваться картами (а не наличными), соблюдать дистанцию и не приходить в магазин целыми семьями.