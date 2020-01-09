Мэрия Барселоны предложила отменить авиасообщение с Мадридом

Мэрия связывает свое предложение с тем, что между двумя крупнейшими городами страны ходят высокоскоростные поезда. Поездка из Мадрида в Барселону в среднем занимает три часа, пишет РИА Новости.

"Воздушному сообщению есть альтернатива – железнодорожное без выбросов", - заявил в интервью местному телеканалу Betevé советник по климатической чрезвычайной ситуации барселонской мэрии Элой Бадиа. Однако он добавил, что подобное решение не является "исключительной компетенцией" мэрии, и барселонское руководство обратится с соответствующим предложением в каталонский женералитет и испанское правительство. По мнению советника, эта мера может заработать после того, как между двумя городами на ряде поездов стоимость билетов будет существенно снижена.

Кроме того, по словам советника, мэрия Барселоны собирается работать над сокращениями выбросов за счет изменений в энергетическом секторе и в продовольственной области.

Воздушное сообщение между Барселоной и Мадридом существует с 1974 года, высокоскоростные поезда AVE ходят с 2008 года.