Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной» до конца сезона

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, Месси не готов обсуждать продление контракта после окончания текущего сезона. Он хочет посмотреть, в какой физической форме будет находиться и сможет ли продолжать играть, пишет regnum.ru.

При этом отмечается, что аргентинский форвард не планирует уходить из каталонского клуба до завершения срока контракта, который рассчитан до конца сезона 2020/21.

Добавим, что в нынешнем сезоне Месси сыграл в семи матчах чемпионата Испании, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.