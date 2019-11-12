Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной» до конца сезона

Вторник, 12 Ноябрь 2019 Испания Испания

Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной» до конца сезона

Форвард «Барселоны» Лионель Месси не будет продлевать контракт с клубом до начала сезона 2020/21.

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, Месси не готов обсуждать продление контракта после окончания текущего сезона. Он хочет посмотреть, в какой физической форме будет находиться и сможет ли продолжать играть, пишет regnum.ru.

При этом отмечается, что аргентинский форвард не планирует уходить из каталонского клуба до завершения срока контракта, который рассчитан до конца сезона 2020/21.

Добавим, что в нынешнем сезоне Месси сыграл в семи матчах чемпионата Испании, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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