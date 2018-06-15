Месси обошел Роналду

Пятница, 15 Июнь 2018 Испания Испания

Месси обошел Роналду

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов по версии журнала Forbes.

По информации Forbes, суммарный доход аргентинца за 2017 год составил 111 миллионов долларов. Из них 84 миллиона долларов футболист заработал в «Барселоне», остальное - благодаря рекламным контрактам.

Второе место занял нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его доход - 108 миллионов долларов. Тройку лидеров замкнул бразильский форвард французского ПСЖ Неймар, чей заработок составил 90 миллионов долларов.

В десятку также попали Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Луис Суарес («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Тиаго Силва (ПСЖ), Хамес Родригес («Бавария»).

В списке самых высокооплачиваемых футболистов Месси впервые опередил Роналду.

В составе «Барселоны» Месси становился девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка страны, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Аргентинец также является пятикратным обладателем «Золотого мяча» - приза лучшему футболисту мира.

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