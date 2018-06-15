Месси обошел Роналду

По информации Forbes, суммарный доход аргентинца за 2017 год составил 111 миллионов долларов. Из них 84 миллиона долларов футболист заработал в «Барселоне», остальное - благодаря рекламным контрактам.

Второе место занял нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его доход - 108 миллионов долларов. Тройку лидеров замкнул бразильский форвард французского ПСЖ Неймар, чей заработок составил 90 миллионов долларов.

В десятку также попали Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Луис Суарес («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Тиаго Силва (ПСЖ), Хамес Родригес («Бавария»).

В списке самых высокооплачиваемых футболистов Месси впервые опередил Роналду.

В составе «Барселоны» Месси становился девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка страны, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Аргентинец также является пятикратным обладателем «Золотого мяча» - приза лучшему футболисту мира.