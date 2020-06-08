Месси вернется в общую тренировочную группу "Барселоны"

Аргентинец получил незначительную травму четырехглавой мышцы правой ноги. Из-за этого он некоторое время занимался только в тренажерном зале, но с недавнего времени вновь вернулся к индивидуальным тренировкам на поле, об этом сообщает ТАСС.

Приостановленный в марте чемпионат Испании возобновится 11 июня. Первый матч после паузы "Барселона" проведет на выезде, встретившись 13 июня с "Мальоркой".