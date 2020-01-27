МИД Испании обещает поддержку Гуаидо

Политик побывал в Испании, где встретился с министром иностранных дел Аранчей Гонсалес Лайей.

МИД Испании сообщает, что в ходе встречи, которая проходила за закрытыми дверями, обсуждался кризис в Венесуэле. При этом министр пообещала Гуаидо «полную поддержку». По её словам, Мадрид сделает всё возможное, чтобы помочь в создании условий для настоящих демократических выборов в Венесуэле, пишет noticia.ru.