МИД Испании обещает поддержку Гуаидо

Понедельник, 27 Январь 2020 Испания Испания

МИД Испании обещает поддержку Гуаидо

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заручился поддержкой Мадрида.

Политик побывал в Испании, где встретился с министром иностранных дел Аранчей Гонсалес Лайей.

МИД Испании сообщает, что в ходе встречи, которая проходила за закрытыми дверями, обсуждался кризис в Венесуэле. При этом министр пообещала Гуаидо «полную поддержку». По её словам, Мадрид сделает всё возможное, чтобы помочь в создании условий для настоящих демократических выборов в Венесуэле, пишет noticia.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)