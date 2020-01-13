МИД Испании возглавит экономист Гонсалес Лайя

Понедельник, 13 Январь 2020 Испания Испания

МИД Испании возглавит экономист Гонсалес Лайя

Помощник генерального секретаря ООН и исполнительный директор Международного торгового центра Аранча Гонсалес Лайя станет министром иностранных дел в правительстве Педро Санчеса.

Об этом говорится в сообщении правительства Испании.

Таким образом, новое правительство усиливает экономическую эффективность Министерства иностранных дел. У Гонсалес Лайи богатый опыт торговых переговоров на международном уровне, особенно со странами Персидского залива, средиземноморскими и балканскими государствами, пишет noticia.ru.

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