МИД Испании возглавит экономист Гонсалес Лайя

Об этом говорится в сообщении правительства Испании.

Таким образом, новое правительство усиливает экономическую эффективность Министерства иностранных дел. У Гонсалес Лайи богатый опыт торговых переговоров на международном уровне, особенно со странами Персидского залива, средиземноморскими и балканскими государствами, пишет noticia.ru.