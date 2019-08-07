Михаила Фридмана вызвали в испанскую прокуратуру

Среда, 07 Август 2019 Испания Испания

Михаила Фридмана вызвали в испанскую прокуратуру

Прокуратура по делам о коррупции Испании запросила суд вызвать в качестве подозреваемого бизнесмена Михаила Фридмана.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанские СМИ. Прокуратура считает, что Фридман, как акционер и кредитор предприятия, совершил действия, направленные на ухудшение финансового положения компании, чтобы затем приобрести ее за 20 млн евро - по цене, которая является значительно ниже рыночной. Прокурор Хосе Гринда полагает, что, среди прочего, были совершены такие преступления, как банкротство, вызванное преступной небрежностью, коррупция и махинации, пишет noticia.ru.

Как утверждает сторона обвинения, Фридман играл "основополагающую роль" в ситуации с поглощением Zed WorldWide, форсируя банкротство компании. В ноябре 2017 года Фридман направил документ испанской прокуратуре, в котором отказался брать на себя какую-либо ответственность за решения, которые могли привести к финансовой несостоятельности Zed Worldwide.

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