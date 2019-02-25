Миллениалы в Испании предпочитают арендовать жилье

Несмотря на то что Испания традиционно являлась страной собственников жилья, современные молодые люди все чаще отдают предпочтение аренде.

Такие выводы были сделаны в результате исследования, проведенного Micappital – испанской компанией, специализирующейся на разработке инвестиционных планов. Согласно данным исследования, только один из каждых десяти современных молодых испанских инвесторов определяет покупку жилья в качестве направления своих капиталовложений. Иными словами, покупка жилье больше не является приоритетом для современных молодых людей. В 70% случаев накопленные средства они направляют на создание подушки безопасности на случай изменения жизненных обстоятельств или на улучшение качества жизни, пишет espanarusa.com.

«Ментальность испанцев меняется, возможно, под воздействием обстоятельств. Приоритетом молодых людей больше не является покупка жилья, с одной стороны, потому что цены на него сильно выросли, а их доходы остались низкими, с другой – потом что одним из основных свойств этого поколения является высокий уровень географической мобильности. Мы становимся ближе к европейской ментальности, в соответствии которой аренда жилья более востребована, несмотря на то что в некоторых городах цены на нее очень завышены», – объясняет Мигель Каминья, соучередитель Micappital.

Принимая во внимания происходящие изменения, сектор недвижимости адаптируется к текущим условиям и создает новые формулы, как, например, коливинг, которые с каждым годом набирают все большую популярность.

Согласно данным Национального института статистики, профиль сегодняшнего клиента ипотечного подразделения банков – это человек старше 38 лет с ежемесячными доходами около 1800 евро. Таким образом поколение миллениалов (от 26 до 37 лет) в эту категорию не входит, в том числе и потому, что их доходы далеки от обозначенных выше.

Исследование, недавно реализованное AIS Group (компанией, специализирующейся на системах интеллектуального маркетинга), показало, что молодые люди вынуждены тратить до 33% на жилье. С учетом сопутствующих расходов, таких как коммунальные услуги, это число увеличивается до 35%.

Еще один из фактов, выясненных в рамках исследования, состоит в том, что почти три четверти молодых людей младше 37 лет откладывают ежемесячно определенную сумму, хотя в большинстве случаев эти деньги остаются на текущем счете, также часто используются гибкие планы для хранения сбережений. Эта категория клиентов банков довольно редко вкладывает деньги в инвестиционные фонды для получения прибыли.