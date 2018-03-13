Миллиардер Карлос Слим будет строить в Испании жилье

Вторник, 13 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Миллиардер Карлос Слим будет строить в Испании жилье

Агентство недвижимости Realia, принадлежащее мексиканскому бизнесмену Карлосу Слиму, приобрело участок в Алкала-де-Энарес (Мадрид).

Площадь под застройку на участке, ранее принадлежавшем Министерству обороны, составляет почти 45 тысяч квадратных метров. Сумма сделки составила 27,5 миллионов евро, пишет noticia.ru.

Это первая покупка земли компанией с тех пор, как она перешла под контроль Слима. После застоя во время кризиса Realia вновь активизировалась в строительстве и продаже жилой недвижимости.

В настоящее время компания развивает три проекта. Помимо строительства в Мадриде, проекты предполагают застройку ранее приобретенных участков в Сабаделе (Барселона) и Пальме (Майорка). К тому же, агентство располагает 387 нераспроданными готовыми объектами, включая как жилую, так и коммерческую недвижимость.

Одним из приоритетов компании на 2018 год являются проекты строительства в местах «постоянного спроса при низком предложении», а также в других зонах.

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