Минимальную заработную плату в Испании повысят до 950 евро

Четверг, 23 Январь 2020 Испания Испания

Минимальную заработную плату в Испании повысят до 950 евро

Власти Испании приняли решение поднять размер минимальной оплаты труда для граждан страны. Её увеличат на 5,5%.

Размер минимальной зарплаты теперь составит 950 евро. Отмечается, что это совместное решение профсоюзов, королевы и объединения предпринимателей. Также правительство сообщило о желании поднять минимальную оплату труда до 1000 евро в месяц, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы оценили законопроект о минимальной зарплате бюджетников. Однако его вряд ли поддержат.

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