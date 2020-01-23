Минимальную заработную плату в Испании повысят до 950 евро

Размер минимальной зарплаты теперь составит 950 евро. Отмечается, что это совместное решение профсоюзов, королевы и объединения предпринимателей. Также правительство сообщило о желании поднять минимальную оплату труда до 1000 евро в месяц, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы оценили законопроект о минимальной зарплате бюджетников. Однако его вряд ли поддержат.