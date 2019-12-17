Министерство обороны Испании привлекает в свои ряды все больше женщин

Вторник, 17 Декабрь 2019 Испания Испания

Министерство обороны Испании привлекает в свои ряды все больше женщин

Министр обороны Маргарита Роблес заявляет, что ООН призвало женщин к помощи, чтобы разрешить мировые конфликты.

«Мы делаем значительную ставку на привлечение женщин к подобным миссиям. Сейчас это наш приоритет», - утверждает Маргарита Роблес.

В командном центре (МЧС) в Рабасе, недалеко от Аликанте, после проведенных военных учений Роблес заявила, что МЧС должно быть готово к боевым действиям не только с точки зрения военной робототехники и других передовых технологий, но и с точки зрения «понимания социальной и культурной сферы террористов».

В 1999 году Испания открыла большое количество военных рабочих мест для женщин. Таким образом, доля женщин в вооруженных силах Испании в настоящее время составляет 12,7%, что выше среднего показателя НАТО, который составляет 11,1%. Тем не менее министр обороны заявляет, что Испании по-прежнему необходимо набирать в военные ряды гораздо больше женщин. В настоящее время их насчитывается около 15 300, пишет espanarusa.com.

Хесус Нуньес, испанский эксперт по международным конфликтам, также заявляет, что «потребность в специальных подразделениях растет». Более того, осуществление некоторых специальных операций просто невозможно без участия женщин. «К примеру, в некоторых мусульманских странах представителям мужского пола очень сложно заполучить определенную информацию от местных женщин, тогда как женщинам, участвующим в подобных миссиях, с такой задачей справиться гораздо проще”, - заявляет Хесус Нуньес.

В настоящее время в МЧС работает около 1000 человек, из которых только дюжина - женщины.

В вооруженных силах Испании женщины, как правило, занимают более низкие позиции и выполняют небоевые функции. Однако в июле Патриция Ортега стала первой женщиной-генералом в вооруженных силах Испании.

В испанских вооруженных силах были и другие примеры того, как женщина может занимать высокие должности в военной отрасли.

В 2005 году лейтенант Эстер Яньес стала первой женщиной-капитаном военного корабля Laya. А в 2006 году Роза Мария Гарсия-Малеа стала первой женщиной-пилотом в Испании; позже она присоединилась к пилотажной команде Patrulla Águila.

В НАТО Венгрия занимает первое место среди женщин в вооруженных силах (19,3%), за ней следуют Словения (16,5%) и США (16,2%), согласно данным НАТО за 2017 год.

Испания отстает от Франции, но опережает Германию, Великобританию и Нидерланды.

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