Минобороны Испании грозит штрафом поставщику бронемашин

Вторник, 04 Июнь 2019 Испания Испания

Минобороны Испании грозит штрафом поставщику бронемашин

Министерство обороны Испании пригрозило штрафом в размере более 1 млн евро компаниям за срыв поставок бронированных машин Dragon.

Министерство обороны Испании пригрозило штрафом в размере более 1 млн евро компаниям General Dynamics-Santa Barbara Sistemas, Indra и SAPA за срыв поставок бронированных машин Dragon.

Первые машины должны были поступить в июле, но уже сейчас сроки отложены до ноября, пишет noticia.ru.

Каждый день просрочки обойдется поставщикам в 10 тысяч евро штрафа.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья