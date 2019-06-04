Минобороны Испании грозит штрафом поставщику бронемашин
Министерство обороны Испании пригрозило штрафом в размере более 1 млн евро компаниям за срыв поставок бронированных машин Dragon.
Министерство обороны Испании пригрозило штрафом в размере более 1 млн евро компаниям General Dynamics-Santa Barbara Sistemas, Indra и SAPA за срыв поставок бронированных машин Dragon.
Первые машины должны были поступить в июле, но уже сейчас сроки отложены до ноября, пишет noticia.ru.
Каждый день просрочки обойдется поставщикам в 10 тысяч евро штрафа.