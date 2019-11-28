Минобороны Испании закрыло свои сети для Huawei

Например, теперь работники Минобороны не смогут читать корпоративную почту с телефонов Huawei, сообщает noticia.ru.

В министерстве подчеркнули, что не запрещают своим сотрудникам пользоваться гаджетами Huawei в принципе, а лишь закрывают для них свои информационные сети, опасаясь утечки важной информации. При этом они смогут подключаться с телефонов и планшетов других производителей.