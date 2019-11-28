Минобороны Испании закрыло свои сети для Huawei

Четверг, 28 Ноябрь 2019 Испания Испания

Минобороны Испании закрыло свои сети для Huawei

Сотрудникам Министерства обороны Испании запретили подключаться к сети ведомства с помощью устройств компании Huawei.

Например, теперь работники Минобороны не смогут читать корпоративную почту с телефонов Huawei, сообщает noticia.ru.

В министерстве подчеркнули, что не запрещают своим сотрудникам пользоваться гаджетами Huawei в принципе, а лишь закрывают для них свои информационные сети, опасаясь утечки важной информации. При этом они смогут подключаться с телефонов и планшетов других производителей.

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