Минздрав Испании: человек может заразить кошку коронавирусом

Вторник, 19 Май 2020 Испания Испания

Минздрав Испании: человек может заразить кошку коронавирусом

Люди способны заражать кошек коронавирусом, а вот кошки людей - нет.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании в своём последнем докладе.

Впрочем, в последнее время появились сообщения о предположительных случаях заражения человека от домашних животных. Однако учёные склоняются к версии, что заражение происходит при непосредственном контакте с инфицированным животным, когда, например, на шерсти животного остаются частицы вируса после того, как на него чихнул человек, заражённый COVID-19, пишет noticia.ru.

Ранее Клинический ветеринарный госпиталь при Автономном университете Барселоны — один из самых авторитетных в Европе — сообщил, что на сегодняшний день нет никаких научных доказательств, что домашние животные могут быть переносчиками вируса COVID-19.

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