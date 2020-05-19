Минздрав Испании: человек может заразить кошку коронавирусом

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании в своём последнем докладе.

Впрочем, в последнее время появились сообщения о предположительных случаях заражения человека от домашних животных. Однако учёные склоняются к версии, что заражение происходит при непосредственном контакте с инфицированным животным, когда, например, на шерсти животного остаются частицы вируса после того, как на него чихнул человек, заражённый COVID-19, пишет noticia.ru.

Ранее Клинический ветеринарный госпиталь при Автономном университете Барселоны — один из самых авторитетных в Европе — сообщил, что на сегодняшний день нет никаких научных доказательств, что домашние животные могут быть переносчиками вируса COVID-19.