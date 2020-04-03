Минздрав Испании: в ближайшие дни ситуация улучшится

Заместитель руководителя координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Испании Мария Хосе Сьерра утверждает, что данные, имеющиеся в распоряжении её ведомства, указывают на то, что ситуация с коронавирусом в стране улучшится в ближайшие дни.

Об этом она заявила на пресс-конференции 2 апреля. Её слова приводит информационное агентство Europa Press. Представитель Минздрава заявила, что все меры, принятые властями Испании, вот-вот принесут свои плоды и пандемия пойдёт на спад, пишет noticia.ru.

В качестве представителя Минздрава с прессой в Испании теперь общается Мария Хосе Сьерра. Как ранее сообщала noticia.ru, директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон сам заболел коронавирусом. Он находится дома в самоизоляции, но продолжает удалённо участвовать в ежедневных пресс-конференциях. Симон подтвердил, что ожидается сокращение числа госпитализированных и, в частности, пациентов отделений интенсивной терапии.

Марию Хосе Сьерра спросили, почему Испания стала одной из стран с наибольшей смертностью от коронавируса. Она не смогла ответить на этот вопрос, но предположила, что на статистику повлияла высокая смертность в домах престарелых.

Представитель Минздрава также призналась, что не знает, сколько мест в отделениях интенсивной терапии сейчас есть в Испании. Но добавила, что каждый день медицинские учреждения наращивают число койко-мест, чтобы принять всех заболевших.

Вирус COVID-19 унёс жизни более 10 тысяч человек в Испании, а число заразившихся перевалило за 110 тысяч. Страна находится на втором месте в мире по числу скончавшихся от коронавируса.