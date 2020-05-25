Многодетная семья захватила особняк на северо-западе Испании

Понедельник, 25 Май 2020 Испания Испания

Многодетная семья захватила особняк на северо-западе Испании

В провинции Ла-Корунья семья с детьми оккупировала дорогой особняк в районе А-Сапатейра.

Как сообщаются местные СМИ, никто не видел, как семейство заселяется в дом на улице Рома-и-Агуасейрос. Но, предположительно, оно живёт там уже два месяца. Семья (муж, жена и пятеро детей в возрасте от 5 до 12 лет) не идёт на переговоры и не собирается уезжать. А по закону, выселить их нельзя, так как в семье есть несовершеннолетние дети.

Дом площадью 610 квадратных метров с садом и бассейном принадлежит финансовой организации и оценивается в 750 тыс. евро. Он выставлен на продажу на нескольких порталах, пишет noticia.ru.

Соседи жалуются, что после заселения «окупас» жизнь в их спокойной урбанизации стала беспокойной. Несмотря на то, что рядом с домом есть большой сад, дети бегают по улицам и шумят.

Феномен «окупас» - одна из характерных особенностей испанского рынка недвижимости. Пустующая квартира или дом в любой момент может быть кем-то захвачен. И выселить непрошенных гостей можно только по решению суда. А наличие малолетних детей сильно усложнит эту процедуру.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)