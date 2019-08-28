Молодой испанец создал онлайн-курс арт-медитаций

Его заключительным проектом для получения степени магистра был Artpath, виртуальный курс, который позволяет медитировать посредством созерцания произведений искусства. Курс уже быстро набирает популярность в США. Следующим шагом молодого испанца является внедрение и развитие курса в Испании и подписание соглашения с компаниями, которые готовы внедрить арт-медитацию, предложенную Игнасио Матеосом как средство отдыха и расслабления для сотрудников, пишет espanarusa.com.

«Мой метод основан на созерцании, а не на концентрации. Во время его применения вы фокусируетесь на внешнем объекте. Такая система частично основана на принципах тибетских мандал», – объясняет создатель Artpath. Стоимость курса составляет чуть более 30 долларов и включает в себя несколько частей, состоящих из голосового сопровождения и расслабляющей музыки. Голосовое сопровождение направляет внимание слушателей на арт-объекты. «Оптимальное время для медитации – 15 минут каждый день, так как мозгу нужно время, чтобы усвоить информацию», – добавляет он.

Курс объединяет произведения искусства по конкретным темам, позволяя при этом следить за осанкой и правильным дыханием. Например, одним из любимых полотен Матеоса является картина «Шартрский собор» Клода Моне, изображающая типы света, возникающие в разное время дня. «Я обнаружил, что картины, которые лучше всего работают – это те, которые имеют образный компонент. Затем вы переходите от образного к абстрактному», – рассказывает стипендиат фонда La Caixa.

На разных уровнях слушателю объясняются различные философские понятия. К примеру, ваби-саби представляет собой японскую философию, основанную на принятии несовершенства мира и вдохновении простотой природой. К 33 годам Игнасио Матеос изучил основы йоги, практик таичи и методы медитаций. Он был членом буддийского храма Zen в Нью-Йорке, а также изучал духовные основы католической версии медитативных упражнений San Ignacio de Loyola. На основе своего опыта молодой человек объединил общие элементы, которые имеют все эти школы, и соединил их с искусством. «У всех религий и учений есть общие черты, которые заключаются в изучении мира. То, что меня интересует в религии – это ритуалы, носящие медитативный характер, такие как симметричная поза, расслабление, отпускание мыслей. Люди ищут в этих ритуалах внутреннее равновесие», – добавляет Матеос.

Процесс медитаций, разработанный испанцем, объединяет технологию и искусство. Матеос отмечает, что современные технологии, используемые во благо, развивают искусство и общество в целом. Например, он акцентирует внимание на некоторых кадрах, которые можно встретить в Instagram и без преувеличения назвать произведениями искусства. «Искусство высвобождает дофамин, поднимающий настроение, и снижает уровень гормона стресса, кортизол. Оно является лучшим учителем в жизни», – говорит он заключении.