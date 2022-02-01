Молодые испанцы получат пособие на аренду жилья

Вторник, 01 Февраль 2022 Испания

Молодые испанцы получат пособие на аренду жилья

В Испании ввели пособие, чтобы молодежь могла быстрее съехать от родителей.

С этого месяца молодые испанцы могут рассчитывать на ежемесячное пособие в 250 евро, если у них нет денег на аренду собственного жилья. Так в Испании решили поддержать молодых людей, которые хотят съехать от родителей.

Выплачивать пособие будут в течение двух лет. Получить деньги смогут те, кто моложе 35 лет и получает меньше 24 318 евро в год.

Пособие ввели из-за высоких цен на недвижимость. В больших городах аренда квартиры стоит от 800 евро в месяц. При этом средняя зарплата молодого испанца — 970 евро, пишет euro-pulse.ru.

Согласно данным европейского статистического агентства Евростат, 55% испанцев в возрасте 22–29 лет живут с родителями. Это один из самых высоких показателей в Европе.

Чаще всего молодые европейцы от 16 до 29 лет не спешат съезжать от родителей в Хорватии (здесь с родителями живут 93% юношей и 82% девушек) и на Мальте (87% юношей и 82% девушек).

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