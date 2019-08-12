Молодые испанки все чаще становятся феминистками

За последние два года среди молодых людей больше распространилась идея о том, что контроль своего партнера (например, просмотр мобильного телефона партнера) это нормально. В 2017 году так считали 14,5% опрошенных, а в 2019 – 16,5%. За этот период увеличилось количество парней, которые считают, что гендерного неравенства не существует: с 2,2% до 4,1%.

Исследование, проведенное Центром Королевы Софии по делам подростков и молодежи при Фонде борьбы с наркоманией, показало, что гендерная ситуация все более поляризуется: растет феминистское движение, которое порождает сопротивление в определенных вопросах. Среди молодых людей часто возникает вопрос контроля. Например, в то время как многие молодые парни считают нормальным просматривать телефон своей подруги, девушки резко сопротивляются этому, называя это недоверием и чрезмерным контролем. Такого рода дискуссии об интенсивности контроля и уровне доверия часто возникают среди мужчин и женщин разного возраста, пишет espanarusa.com.

Эулалия Алемани, технический директор фонда, сообщает, что 65,7% женщин и почти половина мужчин считают, что гендерное неравенство велико или очень велико. Однако сейчас в два раза больше мужчин, чем в 2017 году считают, что такого неравенства не существует. Эксперт называет этот процент «значимым меньшинством», которое может выливаться в ситуации гендерного насилия. Молодые люди все чаще стали одевать ту одежду, которая нравится их партнеру, и больше просматривать мобильные телефоны партнера. Это говорит о том, что становится больше тех, кто поддерживают идею о том, что нужно стремиться делать то, что нравится партнеру (с 18,7% до 21,4%), и снижается процент тех, кто считает наличие личного пространства обязательным (с 56,2% до 55,1%).

Сами молодые люди также стали больше размышлять о гендерных различиях и современных тенденциях. Даниэль Херман, 25-летний учитель начальной школы, отмечает наличие этой гендерной поляризации. «Есть молодые люди, которые поддерживают равенство. Но есть также много мачистов, которые не боятся и не стесняются говорить об этом, гордясь своей позицией», – говорит он.

Согласно данным исследования, растет число тех, кто объявляет себя феминистками: 62% по сравнению с 46% в 2017 году. При этом уменьшается число тех, кто никак не позиционирует себя в данном вопросе и кто отрицает феминизм. Дейбе Фернандес-Симо, доктор образовательных наук, который, помимо преподавания в университете Виго, более 15 лет работает с детьми и подростками, просвещая их во время «перехода к взрослой жизни» рассказывает, что подростковый этап – самый важный этап для закрепления идей и разрушения стереотипов. «Необходимо провести исследование того, каким образом гендерная проблематика представлена в системе образования», – заявляет он. Он согласен с остальными экспертами, что ситуация постепенно меняется, но акцентирует внимание на том, что еще необходимо приложить много усилий при работе с молодежью, чтобы избежать гендерных проблем в будущем.