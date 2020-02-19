Музеи Испании, в которых просыпается аппетит

Именно они являются пространствами, где можно изучить культуру и гастрономию любимой страны, а также устроить аппетитную дегустацию.

Музей хлеба (Mayorga, Valladolid)

Хлеб провинции Вальядолид имеет специальный гарантийный знак качества с 2004 года. В муниципалитете Майорга-де-Кампос располагается целый музей, посвященный этому базовому продукту. Гостям рассказывают о многообразии мира зерновых, процессе их обработки и изготовления хлебобулочных изделий. Если вы хотите глубоко окунуться в этот процесс, можно посетить мастер-классы для всей семьи, которые проводятся в выходные, чтобы на один день превратиться в пекаря.

Музей оливковой и масляной культуры (Baeza, Jaén)

Мы отправляемся в колыбель лучших оливковых масел мира – провинцию Хаен региона Андалусия, потому что здесь есть пространство площадью 1200 квадратных метров, посвященное жидкому золоту. Здесь можно узнать об истории и эволюции оливковых плантаций, познакомиться с процессом изготовления оливкового масла и гастрономическими секретами. Дегустации и мастер-классы тоже являются важной частью этого познавательного мира. После посещения музея следует отправиться изучать местные оливковые фермы, которые хранят старинные традиции, пишет espanarusa.com.

Музей шоколада (Barcelona)

Этот музей является тем местом, где все взрослые на время превращаются в детей в окружении бесконечного множества шоколадных сладостей разных форм и размеров. Музей можно назвать одним из самых интерактивных из нашего списка, потому что кроме стандартной экскурсии, на которой рассказывают о происхождении какао и истории создания шоколада, гостям предлагается посетить различные мастер-классы и дегустации. Здесь можно научиться делать трюфели, фигурки из шоколада, принять участие в дегустации с завязанными глазами и многое другое. Кроме того в музее проводят тематические ужины, например, вдохновленные легендарной сагой о Гарри Поттере или фильмами 80-х годов.

Музей винной культуры (Briones, La Rioja)

Это одно из музейных пространств для посещения тем, кто интересуется винной культурой. В винном регионе Ла-Риоха расположился музей площадью 4000 квадратных метров с пятью постоянными выставочными залами, рассказывающими историю атрибутов мира виноделия. Кроме того, здесь есть огромный открытый сад, где произрастает более чем 200 сортов виноградных лоз. Четвертое поколение династии виноделов Виванко сумело объединить искусство и историю мира вина, представляя в своем музее не только биологический и производственный процессы, но старинную посуду, сосуды и другие предметы, связанные с употреблением этого напитка, а также картины.

Музей туррона (Xixona, Alicante)

Знаменитая рождественская сладость туррон приводит любителей сладкого в муниципалитет Аликанте. В настоящее время эта область остается одним из ведущих производителей как мягкого, так и твердого туррона. Хотя этот продукт считается сезонным, его музей открыт круглый год. Но лучше посещать его с июля по декабрь, потому что именно тогда идет процесс производства сладостей для рождественской кампании. Отличная возможность увидеть процесс во всем его величии.