Мужчина в Испании выбросил холодильник в ущелье

Четверг, 08 Август 2019 Испания Испания

Мужчина в Испании выбросил холодильник в ущелье

Испанские полицейские придумали оригинальное наказание для мужчины, который выбросил старую бытовую технику в ущелье вдоль дороги.

Теперь он должен заплатить заоблачный штраф и самостоятельно вытащить свой холодильник.

Инцидент произошел на юге Испании. Мужчина, который работал в компании, занимающейся переработкой бытового электронного оборудования, выбросил холодильник с моста, сообщили в The Guardian.

К слову, по законодательству страны, бытовую технику нужно утилизировать, а не просто выбросить. Полиция могла бы и не узнать о правонарушениях, если бы весь процесс не снял на видео друг мужчины. Поэтому правоохранители нашли "героя" и заставили его заплатить штраф в 45 тысяч евро, пишет 24tv.ua.

Но кульминацией истории стало требование полиции сдать холодильник на утилизацию. Понятно, что для этого мужчине вместе с товарищем самостоятельно пришлось вытащить старую технику из ущелья.

Стоит добавить, что штраф получит и компания по утилизации бытовой техники, в которой мужчина работал до инцидента.

Компании грозит штраф в размере до 300 тысяч евро за то, что они:

• хранили 50 стиральных машин и 20 холодильников просто во дворе, без специальных контейнеров для их хранения;

• не смогли предоставить доказательства того, что в течение последних 10 лет они доставляли отходы бытовой техники компании, уполномочено их переделывать.

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