МВД Испании отчиталось о сокращении числа нелегалов

Пятница, 06 Сентябрь 2019 Испания Испания

МВД Испании отчиталось о сокращении числа нелегалов

В Испанию стало меньше прибывать нелегальных мигрантов из Африки, утверждает министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Об этом она заявил в Рабате по итогам встречи с главой МВД Марокко Абдельуафи Лафтитом, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Magrib Arab Press.

"Благодаря сотрудничеству между Испанией и Марокко в сфере борьбы с нелегальной миграцией значительно снизилось число нелегальных мигрантов, прибывающих на испанскую территорию морским и наземным путем", - сообщил Гранде-Марласка. По его сведениям, в первые восемь месяцев 2019 года численность прибывших в Испанию нелегальных мигрантов уменьшилась на 41,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, пишет noticia.ru.

"Для сдерживания роста наплыва мигрантов к испанским берегам поддержка и активное сотрудничество со стороны марокканских властей оказалось незаменимым", - продолжил министр.

Он подчеркнул "важность оперативного взаимодействия сил безопасности Испании и Марокко в деле борьбы против сетей, занимающихся нелегальной переправкой мигрантов". "Это сотрудничество, выражающееся в обмене информацией и совместных действиях полицейских структур, уже позволило ликвидировать ряд незаконных сетей", - указал Гранде-Марласка.

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