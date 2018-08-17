На Балеарских островах будут знакомить с каталанским языком

Пятница, 17 Август 2018 Испания Испания

На Балеарских островах будут знакомить с каталанским языком

Власти Балеарских островов запустили кампанию Benvinguts!, направленную на то, чтобы поближе познакомить туристов, приезжающих на архипелаг, с каталанским языком.

На этой неделе в местах скопления туристов начинают распространять карточки, посвящённые каталонскому языку. Их будут размещать на стендах в 1554 точках, включая отели, музеи и информационные туристические центры, сообщает noticia.ru.

Как рассказали в Совете по культуре, на лицевой стороне карточки размещена краткая справочная информация о языке, а на оборотой стороне - небольшой словарь с базовыми выражениями, такими как «доброе утро», «спасибо» или «приятного аппетита». Карточки разработаны на 9 языках: испанском, галисийском, баскском, английском, немецком, французском, голландском, итальянском и шведском. Выбор языков был основан на статистических данных о том, туристы из каких стран чаще посещают Балеарские острова. Всего подготовлено 4,15 млн карточек.

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