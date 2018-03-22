На дорогах Испании появятся новые радары

Четверг, 22 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

На дорогах Испании появятся новые радары

60 новых полицейских радаров появятся на дорогах Испании к Страстной неделе.

В ноябре 2017 года генеральный директор Главного управления дорожного движения МВД Испании Грегорио Серрано заявил, что транспортный департамент полиции потратил 860 310 евро на закупку 60 портативных лазерных радаров, которые с помощью контроля скорости движения автомобилей помогут снизить уровень смертности на испанских дорогах. В 2016 году из-за несоблюдения скоростного режима в ДТП погибло 300 жителей Испании, пишет espanarusa.com.

На данный момент вся поступившая техника проходит испытания, но уже к началу Страстной недели новые камеры видеофиксации нарушений должны появится на дорогах страны. Устройство, разработанное компанией Inviasistemas, носит название Velolaser и используется для контроля скоростного режима в городских условиях и на междугородних трассах.

Velolaser обладает широким спектром возможностей для портативного использования. В комплекте с радаром идет штатив, но камеру можно закрепить также к кузову патрульного автомобиля или к дорожному ограждению. По словам представителей Inviasistemas, их разработка эргономична и проста в использовании. Беспроводной радар легко монтируется и быстро обрабатывает данные через мобильное приложение. Информация о месте расположения лазерных радаров, а также других комплексов видеофиксации находится в свободном доступе на официальном сайте DGT.

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