На Ибице от алкоголя и наркотиков умер спортсмен из Англии

Смерть наступила из-за передозировки алкоголя и наркотических веществ. Трагедия произошла во время празднования 21-летия друга. На Ибицу 19-летний Бен Кроуфорд прибыл из Западного Йоркшира. Уехала целая компания, которая состояла из 10 туристов. Употреблять алкоголь приятели начали ещё по дороге в аэропорт. Пьянство продолжалось как в самолёте, так и по прилету на курорт.

Уже на курорте компания приобрела кокаин. Предположительно, на наркотики они потратили около 3000 фунтов стерлингов. Далее молодые люди направились в бар, чтобы насладиться игрой сборной Англии. В тот день можно было посмотреть футбол. После того, как матч закончился, молодые люди отправились на арендованную виллу. В их компании было несколько девушек. Вечеринка продолжалась там. Последний раз парня видели живым, когда он сидел возле бассейна, пишет countryscanner.ru.

Позже друзья увидели молодого человека на дне бассейна. Его обнаружил один из отдыхающих случайно, когда выходил из воды. Приятели пытались оказать первую помощь и вызвали карету скорой. Прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать смерть. Как показал тест, в крови содержалось огромное количество алкоголя. Молодой человек употребил в 39 раз больше нормы.

Врачи сообщили, что спортсмен потерял сознание из-за того, что употреблял слишком много наркотиков и алкоголя на голодный желудок. Стоит отметить, что пить компания началось с того момента, как отправилась на Ибицу. На курорте также никто не скучал. Из-за огромного количества алкоголя компания забывала поесть.