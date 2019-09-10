На Канарских островах набирает популярность духовный туризм

В последнее время популярность набирает так называемый духовный туризм, который связан с самопознанием, восстановлением связи тела и души. На островах такого рода предложения стали появляться благодаря Франсиско Лопес-Сейване, пионеру йоги в Испании, который презентует разнообразные духовные практики в пятизвездочном отеле Elba Palace на острове Фуэртевентура. На Канарских островах насчитывается около 200 отелей, предлагающих занятия йогой на свежем воздухе. Туроператоры активно формируют эксклюзивные йога-туры на побережье. Британские туроператоры предлагают своим клиентам туры с проживанием в уютном месте в окружении природы с вегетарианским питанием. Такие предложения считаются индивидуальными и стоят от 2000 евро за неделю. По словам экспертов, невероятная красота природы Канарских островов, не ограничивающаяся пляжными зонами, является отличной базой для развития индивидуального духовного туризма, пишет espanarusa.com.

Такого рода туристические продукты всегда объединяют отдых, самопознание, йогу, медитации и альтернативные методы лечения. Эксперты консалтинговой компании Grupo Cegos отмечают, что в последнее время особый интерес вызывает так называемый целостный подход, который рассматривает тело, ум и душу во взаимосвязи друг с другом. Это не может не оказывать влияние на туристические тенденции, так как люди часто хотят использовать время, проводимое в живописных местах, с пользой для души и тела. На пляжах все чаще наблюдаются группы, занимающиеся йогой и медитационными практиками на рассвете или закате. В каждом населенном пункте всегда можно найти специальные центры и залы для занятий, однако отдыхающие предпочитают, чтобы такие предложения можно было выбрать в отеле или при заказе тура.

Дипломированный специалист по работе с тибетскими чашами Мигель Лимон презентует свои услуги отдыхающим в Suites & Villas Los Telares de Hermigua на острове Ла Гомера. Применение тибетских чаш является основой звуковибрационной терапии, которая использовалась в буддийских храмах несколько веков назад. В городе Лас-Пальмас на острове Гран-Канария Росендо Лопес и Чано Родригес разрабатывают специальные программы для управления стрессом. «Мы не рассматриваем их как туристический продукт, потому что многие практики требуют постоянного погружения, но некоторые техники и сеансы помогают путешественникам расслабиться, улучшить кровообращение и гармонизировать эмоциональное состояние», – рассказывают они.

Терапевты делятся информацией о том, что вибрационная частота здоровых органов находится в гармонии с остальными частями тела. Практики с тибетскими поющими чашами помогают через звуковые вибрации восстановить эту здоровую частоту. Они, как и Мигель Лимон, помогают отдыхающим гармонизировать физическое, эмоциональное и духовное здоровье, отмечая, что все больше туристов хотят объединить отдых на побережье и духовные практики.