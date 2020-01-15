На нефтехимическом заводе в Испании произошел взрыв
Взрыв с последующим возгоранием произошел на территории нефтехимического завода в испанской провинции Таррагона (Каталония) во вторник.
Один человек погиб, еще шесть пострадали, пишет euromag.ru.
По данным издания, мужчина погиб в результате обрушения крыши в здании, расположенном примерно в двух километрах от места взрыва.
Один сотрудник завода числится пропавшим без вести, однако неизвестно, был ли он на предприятии во время взрыва, сообщает «РБК».