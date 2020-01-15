На нефтехимическом заводе в Испании произошел взрыв

Среда, 15 Январь 2020 Испания Испания

На нефтехимическом заводе в Испании произошел взрыв

Взрыв с последующим возгоранием произошел на территории нефтехимического завода в испанской провинции Таррагона (Каталония) во вторник.

Один человек погиб, еще шесть пострадали, пишет euromag.ru.

По данным издания, мужчина погиб в результате обрушения крыши в здании, расположенном примерно в двух километрах от места взрыва.

Один сотрудник завода числится пропавшим без вести, однако неизвестно, был ли он на предприятии во время взрыва, сообщает «РБК».

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