На нефтехимическом заводе в Испании произошел взрыв

Один человек погиб, еще шесть пострадали, пишет euromag.ru.

По данным издания, мужчина погиб в результате обрушения крыши в здании, расположенном примерно в двух километрах от места взрыва.

Один сотрудник завода числится пропавшим без вести, однако неизвестно, был ли он на предприятии во время взрыва, сообщает «РБК».