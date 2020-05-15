На пляжах Испании установят датчики для социального дистанцирования

На пляжах в Фуэнхироле (Коста-дель-Соль) будут следить на соблюдением дистанции между отдыхающими с помощью специальных сенсоров, установленных на фонарях.

Об этом пишет издание SUR. Новую технологию представила 13 мая мэр города Ана Мула, пишет noticia.ru.

«Это нечто новое для нашей страны. Будем вводить по мере открытия пляжей, одобренного санитарными службами», - отметила она. На 7 километров пляжей необходимо от 40 до 50 датчиков. Каждый будет отвечать за свою зону и фиксировать входящих и выходящих людей.

На пляже устанавливают датчики — сканеры, прикреплённые на фонарных столбах.

Они будут мониторить число отдыхающих и через мобильное приложение информировать людей о загруженности того или иного участка. Для этого разработана специальная интерактивная карта, на которой тремя цветами отмечены зоны. Красный цвет свидетельствует о полной загруженности участка.

Это значит, что свободных мест для отдыха там нет. Оранжевый цвет означает загруженность на 75%. А зелёный подсвечивает свободные зоны.