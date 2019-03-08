На рейсах Qatar Airways в Малагу появятся двуспальные кровати

Пятница, 08 Март 2019 Испания Испания

На рейсах Qatar Airways в Малагу появятся двуспальные кровати

На рейсах из Катара в Малагу в бизнес-классе появятся двуспальные кровати.

Авиакомпания Qatar Airways запускает с 29 мая по 29 сентября рейс Доха-Малага.

В бизнес-классе на этом рейсе для пассажиров предусмотрена двуспальная кровать, а также специальные разделители, которые позволят формировать спальни, вмещающие до 4 человек.

В Qatar Airways отмечают, что эти элементы помогают создать личное пространство, что позволит получить во время полета новые впечатления. Самолет Boeing 777, оборудованный спальнями Qsuite, будет летать из столицы Коста-дель-Соль пять раз в неделю.

Авиакомпания запускает и другие новые направления из Малаги: Тегеран, Бангкок, Сингапур, Хошимин, Ханой, Коломбо и Сидней. Стоимость билетов начинается от 359 евро, пишет noticia.ru.

Малага – третье направление Qatar Airways в Испании после Мадрида и Барселоны.

Из Малаги в Доху рейсы будут выполняться  по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньем с вылетом в 09:15 и прибытием в столицу Катара в 17:15. Из Дохи в Малагу самолеты будут вылетать в 01:30 и прибывать на Коста-дель-Соль в 08:05.

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