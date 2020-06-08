На северо-западе Испании пытаются найти и поймать нильского крокодила

Понедельник, 08 Июнь 2020 Испания

На северо-западе Испании пытаются найти и поймать нильского крокодила

Длина крокодила, по предварительным оценкам, составляет 1,5 метра.

Крокодил, разыскиваемый полицией на северо-западе Испании, относится к виду нильских крокодилов - одному из самых опасных для человека, сообщает РИА Ново-сти со ссылкой на экспертное заключение биологов.

Сообщения о крокодиле, замеченном в районе муниципалитета Симанка появились в пятницу и субботу. Уже установлено приблизительное место обитания рептилии - зона слияния рек Дуэро и Писуэрга всего в 20 километрах от провинциального цен-тра города Вальядолид.

В районе установлен периметр безопасности, крокодил может проживать здесь уже несколько недель или даже месяцев. Его принадлежность к нильским крокодилам была установлена по фотографиям оставленных следов. Рассматривается версия, что животное было брошено владельцем.

Зоолог Хесус Беато заявил, что речь идет об особи в возрасте не менее восьми лет. Специалист по уходу за крокодилами в неволе Артуро Паскуаль также полагает, что способность животного "подминать полутораметровый тростник", указывает на его очень крупный размер.

В поисках крокодила участвует местная полиция, а также SEPRONA, подразделение Гражданской гвардии по охране дикой природы. В операции задействован беспилотный аппарат. Не исключается помощь со стороны ныряльщиков из спецподразделения ВМС.

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