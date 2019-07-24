На улицах Испании появились полицейские из других стран

Как сообщают информационные агентства Испании, такие патрули будут работать все лето. Обмен полицейскими осуществляется на большей части Европейского союза. В него вовлечены сотрудники правоохранительных органов из Германии, Бельгии, Италии, Франции, Люксембурга, Португалии, Нидерландов. Испании участвует с 2008 года, пишет noticia.ru.

В частности, интернациональные патрули можно встретить в Мадриде, Памплоне, Гандии, Сантьяго-де-Компостела.