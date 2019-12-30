На востоке Испании прошла традиционная битва мукой и яйцами

Праздник имитирует шуточный государственный переворот. Он традиционно проводится в День святых Невинных Младенцев 28 декабря.

Под лозунгом "Новое правосудие" группа мужчин, именуемых Энфаринатс, "захватывает" город и "принимает" ряд абсурдных законов. Тем, кто им не подчиняется, выписывают неофициальные штрафы. После этого начинается битва между Энфаринатс и Оппозицией – "армией" противника, пытающейся восстановить порядок в городе. В конце дня все средства, собранные в виде штрафов, передаются на благотворительность, пишет noticia.ru.

В этом году в праздничном безумии приняли участие 2 тысячи человек. Обошлось без серьёзных инцидентов, но медицинская помощь потребовалась двоим мужчинам, которые получили ожоги из-за неумелого обращения с пиротехникой. Участники израсходовали почти полторы тонны муки и 12 тысяч яиц.

История этой необычной традиции берет свое начало в 1862 году. Именно тогда в Иби впервые отметили Enfarinats. В период Гражданской войны с 1936 по 1939 год празднование было приостановлено и возобновилось только в 1981 году, спустя шесть лет после смерти диктатора Франсиско Франко.