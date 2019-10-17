На юге Испании открылся новый отель

Он расположился в живописном городе Бенальмадена на побережье Средиземного моря недалеко от Малаги.

Номерной фонд отеля включает 336 комнат и сьютов. В отеле есть спа-центр и три ресторана: азиатский Chang Thai, прибрежный Poseidon с морепродуктами и испанский Pintarroja, пишет euromag.ru.

Отличным местом для вечернего коктейля с видом на закат станет бар Six Sky Lounge, расположенный на крыше Palladium Hotel Costa Del Sol.