На юге Испании открылся новый отель
Испанская гостиничная сеть Palladium Hotel Group представила свой первый отель на юге Испании – Palladium Hotel Costa Del Sol.
Он расположился в живописном городе Бенальмадена на побережье Средиземного моря недалеко от Малаги.
Номерной фонд отеля включает 336 комнат и сьютов. В отеле есть спа-центр и три ресторана: азиатский Chang Thai, прибрежный Poseidon с морепродуктами и испанский Pintarroja, пишет euromag.ru.
Отличным местом для вечернего коктейля с видом на закат станет бар Six Sky Lounge, расположенный на крыше Palladium Hotel Costa Del Sol.