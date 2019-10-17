На юге Испании открылся новый отель

Четверг, 17 Октябрь 2019 Испания Испания

На юге Испании открылся новый отель

Испанская гостиничная сеть Palladium Hotel Group представила свой первый отель на юге Испании – Palladium Hotel Costa Del Sol.

Он расположился в живописном городе Бенальмадена на побережье Средиземного моря недалеко от Малаги.

Номерной фонд отеля включает 336 комнат и сьютов. В отеле есть спа-центр и три ресторана: азиатский Chang Thai, прибрежный Poseidon с морепродуктами и испанский Pintarroja, пишет euromag.ru.

Отличным местом для вечернего коктейля с видом на закат станет бар Six Sky Lounge, расположенный на крыше Palladium Hotel Costa Del Sol.

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