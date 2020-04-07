На юге Испании устроили уличную фиесту, несмотря на карантин

Нарушителями режима оказались жители муниципалитета Беас-де-Сегура (Хаэн, Андалусия). На улицу выкатили фургон с громкой музыкой и детскими аниматорами. Повеселиться вышли десятки жителей района Виста Алегре, пишет noticia.ru.

После того, как видео распространили в Интернете, местные власти выразили своё возмущение и заявили, что решительно осуждают участников фиесты. В полиции же отметили, что разогнали нарушителей по домам и теперь их ждут санкции.