На юге Испании устроили уличную фиесту, несмотря на карантин

Вторник, 07 Апрель 2020 Испания Испания

На юге Испании устроили уличную фиесту, несмотря на карантин

В соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как во время строго карантина в Испании на улице проходит многолюдный праздник с музыкой и танцами.

Нарушителями режима оказались жители муниципалитета Беас-де-Сегура (Хаэн, Андалусия). На улицу выкатили фургон с громкой музыкой и детскими аниматорами. Повеселиться вышли десятки жителей района Виста Алегре, пишет noticia.ru.

После того, как видео распространили в Интернете, местные власти выразили своё возмущение и заявили, что решительно осуждают участников фиесты. В полиции же отметили, что разогнали нарушителей по домам и теперь их ждут санкции.

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