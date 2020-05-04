На юге Испании заметили большую акулу

Понедельник, 04 Май 2020 Испания Испания

На юге Испании заметили большую акулу

Акула длиной три-четыре метра была замечена рядом с берегом на пляже Колаонда в Малаге.

Сейчас, когда в Испании действует карантин, пляжи пустуют, туристы не купаются в море, а судоходство практически отсутствует. Дикие животные стали смелее и часто заходят в города. Интернет завален видеороликами с гуляющими по улицам кабанами, косулями и даже медведями. А в портах можно встретить играющих дельфинов. Теперь появились и акулы, пишет noticia.ru.

Эксперты говорят, что появление акул, а тем более таких крупных, нехарактерно для этой зоны.

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