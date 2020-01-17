На юге Испании запретили прыгать в воду с балконов

Пятница, 17 Январь 2020 Испания Испания

На юге Испании запретили прыгать в воду с балконов

Правительство Балеарских островов, входящих в состав Испании, ввело ряд законодательных ограничений на своих территориях.

Согласно новым правилам, вводится запрет на рекламу алкоголя в виде бесплатных баров и «скидочного времени». Запрещается продавать алкоголь с 21:30 до 8:00. Также вводится запрет на вечеринки на яхтах, подобные суда не смогут заходить на популярные среди молодёжи места курортного отдыха.

Помимо этого, отелям выслано распоряжение о необходимости выселять туристов, которые прыгают в воду с балконов, пишет regnum.ru.

Барам, магазинам и яхтам, нарушающим данные запреты, грозит до 600 тысяч евро штрафа и запрета на работу до трёх лет, а туристам — штраф до 60 тысяч евро.

Изменения, введённые на пять лет, затронут такие популярные у туристов места, как пляж Ареналь, курорт Магалуф на Майорке, а также курорт Сан-Антонио на Ибице.

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