Национальный балет Испании отмечает 40-летний юбилей

С 8 декабря по 22 декабря в Театре Сарсуэла (Мадрид) труппа предстанет во всем своем великолепии: художественный руководитель Антонио Нахарро подготовил программу, посвященную четырем десятилетиям истории театра. Билеты, цены на которые варьируются от 14 до 40 евро, были распроданы в первые же дни.

Мадридский хореограф создал спектакль, который отдает дань всем предыдущим режиссерам труппы. Среди художников, повлиявших на становление театра, числятся такие выдающиеся мастера танцевального искусства, как Антонио Гадес, Антонио Руис Солер, Виктория Эухения (Бетти), Хосе Антонио Руис, Пилар Лопес, Хуанхо Линарес, Альберто Лорка и Мануэль Линьян. В спекаткле будут представлены все танцевальные направления, поскольку художественный стиль театра менялся вместе с руководителями, пишет espanarusa.com.

Спектакль начнется с демонстрации костюмов, без которых была бы невозможна история театра, а продолжится танцевальным номером Eritaña, поставленным хореографом Антонио Руисом Солером в стиле болеро. Далее зрители увидят Puerta de Tierra и Zapateado de Sarasate (оба номера поставлены Солером), Вторую часть Аранхуэзского концерта (хореограф Пилар Лопес), фрагмент Fuenteovejuna (Антонио Гадес) и La leyenda (Хосе Антонио Руис). Завершит первое отделение балет Galicia (Хуанхо Линарес).

Во второй части спекталя будут показаны танцевальные номера Ritmos (Альберто Лорка) Danza IX (Виктория Эухения), El baile (Антонио Нахарра) и дебютный показ Ícaro.

Руководители театра уверяют, что артисты находятся в отличной форме, ведь они гастролируют не только по Испании, но и по всему миру, и везде их встречают с любовью. Недавно труппа вернулась из Азии, где ее концерты прошли с настоящим триумфом.

«К счастью, у нас отличная публика, и те, кто разбирается в танцевальном искусстве, нас ценят очень высоко. Но, конечно, те, кто мало знает о балете, не может нас оценить», – говорит Нахарро. Руководитель театра считает, что зрителей необходимо образовывать, что, наряду с представлениями, посвященными кино и музыке, необходимо создавать спектакли, знакомящие публику с законами танца. И такое образование должно начинаться с раннего возраста, чтобы дети росли, впитывая уважением к искусству хореографии. С такой целью была создана видеоигра «Танцуя сокровище», которую можно загрузить бесплатно, и выпущен спектакли для всей семьи длительностью в один час, посмотреть который можно будет 15 и 22 декабря в рамках программы, посвященной 40-летию театра.