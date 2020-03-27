Надаль призвал собрать 11 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Пятница, 27 Март 2020 Испания Испания

Надаль призвал собрать 11 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Испанец Рафаэль Надаль выступил с заявлением в связи с пандемией коронавируса.

- Я думаю, что мы как спортсмены несем серьезную ответственность, ведь нас поддерживают болельщики по всему миру. Сейчас настало то время, когда мы не можем подвести вас. Мы должны объединиться со спортсменами и помочь организации «Красный крест».

- Цель ясна, нам следует собрать 11 миллионов евро и помочь более миллиону человек. Мы верим, что многие спортсмены смогут принять участие в такой истории, — сказал Надаль.

На данный момент большинство мировых спортивных турниров и соревнований переносятся или отменяются в связи с угрозой распространения коронавируса, пишет news.sportbox.ru.

В Испании зарегистрировано более 56 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Погибло более 4 тысяч человек.

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