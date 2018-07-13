Налоговая назвала самых злостных неплательщиков в Испании

Луис и Кристина Корт Лагос, которые приходятся друг другу братом и сестрой, задолжали 28 и 27,8 млн евро, соответственно.

Список злостных неплательщиков опубликовала на прошлой неделе Налоговая служба Испании. В него вошли те, чьи долги превышают миллион евро.

Оба должника связаны с сектором недвижимости, а семья Корт Лагос владеет частью Valdebebas - градостроительного проекта на севере Мадрида. Они также приходятся племянниками Сесару Корт Лантеросу - бизнесмену, известному тем, что в разгар каталонского кризиса в октябре прошлого года, он вывесил гигантский флаг Испании на фасаде строящегося здания. После того как был опубликован список неплательщиков налогов, предприниматель сделал заявление, в котором сообщил, что с племянниками его связывают исключительно родственные узы и они близко не общаются. Он также подчеркнул, что сам не имеет долгов перед налоговой, пишет noticia.ru.

Луис и Кристина Корт Лагос также связаны с компаниями Portocarrio, Portocarrio Viviendas, Portocarrio Valores и Fomensa Hispania, каждая из которых не уплатила по 90 млн евро налогов.

Брат и сестра уже имели проблемы с законом. В своё время они проходили по делу о мошенничестве при продаже участков в Valdebebas.