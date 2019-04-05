Налоговый дефицит Испании впервые за 10 лет составил менее 3%

В минувшую пятницу его пресс-секретарь Исабель Селаа заявила представителям СМИ, что принятия декрет-законов, направленных на социальную сферу, больше не предвидится до начала работы нового правительства, которое будет избрано 28 апреля.

Декрет-законы, принятые в последние несколько недель уже распущенными Кортесами, будут вынесены на голосование в постоянный комитет Парламента, где будет решено, оставить ли их в силе, отменить или начать процедуру перевода в проекты законов.

Речь идет о декрет-законах, включающих в себя меры по увеличению отпуска по уходу за ребенком для отцов с пяти до восьми недель, регулированию учета в социальной службе деятельности опекунов недееспособных граждан, регулированию рынка аренды, регулированию вопросов равноправия на предприятиях, а также рабочего расписания трудящихся.

Мария Хесус Монтеро, министр финансов в кабинете Педро Санчеса, сообщила, что на данные социальные меры будет потрачено около 1 млрд 100 млн евро. Эти средства будут компенсированы ростом на 3 млрд 300 млн евро доходов социальной системы благодаря повышению на 22% минимального и на 7% – максимального взноса в Seguridad Social в связи с увеличением минимального размера оплаты труда до 900 евро.

«Показатели дефицита 2018 года свидетельствуют, что Испания идет верным путем, и все расходы, которые повлекло за собой принятие социальных мер правительством Санчеса, компенсируются доходами», – заявила Монторо. Согласно официальным данным, показатель дефицита Испании на конец 2018 года составил 2,63% против 2,7% – цифры, которую прогнозировали эксперты, и против 3,03%, зафиксированного в конце 2017-го.

Также Монтеро заявила, что на конец 2019 года показатель дефицита составит не 2,2–2,4%, называемые исследовательскими службами и международными организациями, а 2% от ВВП. Кроме того, министр отметила, что испанская экономика растет быстрее, чем экономика ЕС в целом, и за этот год ВВП страны повысится на 2,2%. Однако это пока лишь прогнозы, убедиться в достоверности которых невозможно, прежде всего, из-за отсутствия проекта государственного бюджета, пишет espanarusa.com.

Показатель дефицита 2,63%, зарегистрированный в конце 2018 года, означает сокращение «финансовой дыры» в испанском бюджете на 4 млрд 98 млн евро за год. При этом впервые за 10 лет показатель дефицита упал ниже 3%. По официальным данным, «финансовая дыра» на конец 2018 года составила 18 млрд 121 млн евро против 21 млрд 528 млн евро в 2017-м (1,5% ВВП). Дефицит автономных сообществ составил 2 млрд 810 млн евро (-4,12% по сравнению с 2017-м), или 0,23% ВВП. Дефицит Seguridad Social в конце 2018-го равнялся 17 млрд 88 млн евро, тогда как в 2017-м эта сумма составила 16 млрд 775 млн евро.