Народная партии Испании отказывается сотрудничать с правительством

Среда, 04 Сентябрь 2019 Испания Испания

Народная партии Испании отказывается сотрудничать с правительством

Пабло Касадо, лидер испанской Народной Партии («PP»), заявил о своем отказе содействовать политике Педро Санчеса, действующего председателя правительства Испании.

Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Политик считает взгляды Народной Партии несовместимыми с политической программой, которой придерживается Педро Санчес, до сих пор не сформировавший правительство (крайний срок — 23 сентября). Несмотря на то, что эксперты считают возможные повторные парламентские выборы «полезными» для Народной Партии, так как они могут укрепить ее политическое влияние, Касадо настаивает на том, что выборы — далеко не лучшее решение для Испании. Касадо также отметил, что «ответственность «PP» будет в ближайшее время заключаться в объединении вокруг партии всех, кто хочет сохранить Испанию», пишет regnum.ru.

Политик сообщил, что в течение следующих двух недель созовет экономическую конвенцию, на повестке дня которой будет проект Народной Партии по увеличению количества рабочих мест, снижению налогов, а также «упрощению жизни испанцев, которые рано встают».

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