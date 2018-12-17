Население Испании растет из-за мигрантов

Неспособность испанских властей укрепить институт материнства не позволяет повысить уровень рождаемости в стране. В данный момент в Испании насчитывается всего два миллиона детей в возрасте до 5 лет.

Согласно данным Национального института статистики (INE), миграционный баланс, то есть разница между количеством людей, прибывших в Испанию в первом семестре 2018 года, и количеством тех, кто покинул ее пределы, составил 121 564 человека. Пополнение в виде мигрантов компенсировало последствия демографического спада (число рождений за вычетом смертей), приведшего к убыли населения на 46 463 человек.

Согласно данным о численности населения (CP) и статистике миграции (MS) на первый семестр 2018 года INE, количество жителей Испании увеличивается. Положительная демографическая динамика началась еще во второй половине 2015 года, придя на смену почти четырехлетнему периоду падения, пишет espanarusa.com.

В первом семестре количество иностранцев, проживающих в Испании, увеличилось на 123 254 человека, в то время как число испанских граждан сократилось на 26 173 человека. Если мы углубимся в данные, то увидим, что в первой половине 2018 года число испанцев, родившихся в Испании, сократилось на 66 654 человека.